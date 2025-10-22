Usa, sfonda con l'auto cancello di sicurezza fuori dalla Casa Bianca: arrestato

Un uomo è stato arrestato la sera di martedì 21 ottobre dopo aver sbattuto la sua auto contro una barriera di sicurezza all’esterno della Casa Bianca. I servizi segreti statunitensi hanno dichiarato che l’uomo si è schiantato contro il cancello di sicurezza all’ingresso della Casa Bianca alle 22:37 ora locale. L’uomo è stato immediatamente arrestato da agenti della divisione in uniforme dei servizi segreti. Gli investigatori hanno perquisito la sua auto e l’hanno ritenuta sicura. Le autorità non hanno fornito immediatamente ulteriori informazioni sull’incidente, sull’identità del conducente o su eventuali motivazioni.