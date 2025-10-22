Ucraina, raid russo nella notte su Kiev: almeno 2 vittime – La diretta

Sembra sfumare l’incontro a Budapest tra Trump e Putin. Zelensky vola in Svezia per accordo in materia di cooperazione per la Difesa

Mentre sembra allontanarsi sempre di più l’ipotesi dell’incontro a Budapest tra i presidenti americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, in Ucraina continuano i raid di Mosca: nella notte due vittime nella capitale Kiev e colpite anche infrastrutture energetiche. Oggi il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, vola in Svezia per un accordo sulla cooperazione in materia di Difesa. Ecco tutte le notizie in diretta.