Ucraina, Cnn: “Rinviato incontro Rubio-Lavrov”

L’incontro tra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, previsto giovedì, è stato rinviato. Lo riporta la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Non sono chiari i motivi dello slittamento del faccia a faccia. Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, Rubio e Lavrov hanno aspettative divergenti su una possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina. Al momento non è chiaro quale impatto avrà il rinvio dell’incontro del pre-meeting fra Lavrov e Rubio sul previsto vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria.

Tutte le news sul conflitto tra Russia e Ucraina del 21 ottobre 2025 Inizio diretta: 21/10/25 07:00 Fine diretta: 21/10/25 23:30