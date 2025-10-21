Ucraina, Cnn: “Rinviato incontro Rubio-Lavrov”

L’incontro tra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, previsto giovedì, è stato rinviato. Lo riporta la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Non sono chiari i motivi dello slittamento del faccia a faccia. Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, Rubio e Lavrov hanno aspettative divergenti su una possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina. Al momento non è chiaro quale impatto avrà il rinvio dell’incontro del pre-meeting fra Lavrov e Rubio sul previsto vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria.
“I Paesi membri dell’Ue e della Nato stanno lavorando per sconvolgere tutto. Cioè, non c’è una sola questione che li interessi se non quella di danneggiare la Russia, minare le nostre posizioni e complicare le sfide che dobbiamo affrontare. Questo è l’unico obiettivo dell’intera politica dell’Ue. Oggi è la forza più distruttiva sulla scena internazionale. Pertanto, non sorprende che siano impegnati in vari tipi di sovversione politica. Siamo preparati a questo; sappiamo come contrastarlo”. È quanto ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, rispondendo a una domanda dell’agenzia russa Tass sul rischio che possa saltare l’incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump a Budapest.
“Le tattiche dilatorie della Russia hanno dimostrato più volte che l’Ucraina è l’unica parte che prende sul serio la pace. Possiamo tutti vedere che Putin continua a scegliere violenza e distruzione. Pertanto, è chiaro che l’Ucraina deve trovarsi nella posizione più forte possibile, prima, durante e dopo qualsiasi cessate il fuoco. Dobbiamo aumentare la pressione sull’economia russa e sulla sua industria della difesa, finché Putin non sarà pronto a concludere la pace. Stiamo sviluppando misure per utilizzare l’intero valore degli asset sovrani immobilizzati della Russia, in modo che l’Ucraina disponga delle risorse di cui ha bisogno”. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta sulla pace in Ucraina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il premier polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier norvegese Jonas Gahr Store, il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier danese Mette Frederiksen. “I leader si incontreranno più avanti questa settimana nel Consiglio europeo e nel formato della Coalizione dei volenterosi per discutere come portare avanti questo lavoro e sostenere ulteriormente l’Ucraina“, viene riferito.
“Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, meritata dal popolo ucraino. Sosteniamo fermamente la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti dovrebbero cessare immediatamente e che l’attuale linea di contatto dovrebbe essere il punto di partenza dei negoziati. Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza“. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta sulla pace in Ucraina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il premier polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier norvegese Jonas Gahr Store, il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier danese Mette Frederiksen.
Il segretario alla Difesa del Regno Unito, John Healey, ha detto che le truppe europee sono “pronte a schierarsi” in Ucraina nelle prossime settimane se Donald Trump e Vladimir Putin concorderanno un cessate il fuoco. Come si legge su X il “Regno Unito è pronto a fare un ulteriore passo avanti” per “garantire la pace di domani”.
Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, Rubio e Lavrov hanno aspettative divergenti su una possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina. Al momento non è chiaro quale impatto avrà il rinvio dell’incontro del pre-meeting fra Lavrov e Rubio sul previsto vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria. Ieri Lavrov e Rubio avevano avuto un colloquio telefonico. Una fonte vicina alla questione ha dichiarato alla Cnn che, dopo la telefonata, i funzionari hanno ritenuto che la posizione russa non si fosse evoluta abbastanza al di là della sua posizione massimalista. Per ora, ha detto la fonte, Rubio non sembra intenzionato a raccomandare lo svolgimento dell’incontro tra Putin e Trump la prossima settimana, ma Rubio e Lavrov potrebbero parlarsi nuovamente questa settimana. Sono passati più di due mesi dall’ultimo incontro di persona fra Trump e Putin ad Anchorage, in Alaska, avvenuto il giorno di Ferragosto. Quell’incontro, durato quasi 3 ore, si è concluso senza un accordo, anche se entrambi i leader hanno sottolineato che c’erano stati progressi. “Il presidente Trump ha costantemente lavorato per trovare una soluzione pacifica e diplomatica per porre fine a questa guerra insensata e fermare le uccisioni”, ha dichiarato alla Cnn la vice portavoce della Casa Bianca Anna Kelly. “Ha coraggiosamente coinvolto tutte le parti in causa e farà tutto ciò che è in suo potere per raggiungere la pace”, ha aggiunto.
Un adolescente è rimasto ferito dopo un attacco delle forze ucraine che ha colpito la città di Klintsy nella regione di Bryansk. Lo riporta la Tass. L’attacco è stato compiuto con un drone. “Di notte, gli ucronazisti hanno attaccato la città di Klintsy con l’aiuto di Uav di tipo aereo. A seguito delle azioni barbare delle forze armate ucraine, un adolescente nato nel 2010 ha ricevuto lividi. L’équipe dell’ambulanza ha fornito al ragazzo tutte le cure mediche necessarie sul posto”, ha scritto il governatore Alexander Bogomaz.Secondo il governatore, i vetri sono stati danneggiati in due condomini. Tre auto civili sono state danneggiate da schegge.”Un’ispezione dettagliata continuerà durante le ore diurne”, ha aggiunto Bogomaz.
Le forze armate russe, dopo aver distrutto un’area fortificata delle Forze Armate ucraine, hanno avanzato di circa un chilometro nelle linee nemiche nei pressi del confine di Stato russo, vicino al villaggio di Tykhoye, nella regione di Kharkiv.Lo riporta la Tass citando l’esperto militare Andrei Marochko, secondo il quale l’operazione ha consentito alle unità russe di consolidare nuove posizioni tatticamente favorevoli.”Dopo aver liberato il villaggio di Tykhoye, le nostre truppe hanno continuato la loro avanzata verso nord-est e sud-est da quel villaggio. Così, dopo aver distrutto l’area fortificata delle forze armate ucraine in una zona boscosa, le truppe russe sono avanzate di quasi 1 chilometro nelle difese nemiche dal confine di Stato russo”, ha affermato. L’esperto militare ha aggiunto che “anche circa 300 metri dalla riva sinistra del fiume Volchya sono passati sotto il controllo delle Forze Armate russe. Le forze russe hanno liberato Tikhoye il 17 ottobre, come precedentemente riportato dal Ministero della Difesa russo”, riporta la Tass.