mercoledì 22 ottobre 2025

Ultima ora

Russia, forze nucleari strategiche effettuano lanci di missili di prova

LaPresse
LaPresse

Le forze nucleari strategiche russe hanno condotto esercitazioni che prevedevano lanci di missili. Il Cremlino ha affermato che, nell’ambito delle manovre, un missile balistico intercontinentale Yars è stato testato dalla base di lancio di Plesetsk, nella Russia nordoccidentale, e un missile balistico intercontinentale Sineva è stato lanciato da un sottomarino nel Mare di Barents. Le esercitazioni, supervisionate dal presidente Vladimir Putin, hanno coinvolto anche bombardieri strategici Tu-95 che hanno lanciato missili da crociera a lungo raggio. Il capo di stato maggiore ha riferito che le esercitazioni avevano lo scopo di simulare “procedure per l’autorizzazione all’uso di armi nucleari”.