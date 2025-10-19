Israele, due corpi riconsegnati da Hamas arrivano a Tel Aviv: identificato un ostaggio

Le salme di due ostaggi israeliani consegnate alla Croce Rossa da Hamas vengono portate con la scorta di auto della polizia all’Istituto di medicina legale di Tel Aviv. Uno dei corpi è di Ronen Engel, secondo quanto annunciato dal Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi e dal kibbutz Nir Oz. Il Forum delle famiglie afferma di “abbracciare la famiglia Engel”, definendo la restituzione “una forma di sollievo per una famiglia che ha vissuto in un’agonizzante incertezza e dubbio per oltre due anni”. L’ufficio del Primo Ministro e l’Idf confermano l’identificazione di Engel e affermano che il processo di identificazione dell’altro corpo restituito durante la notte è ancora in corso. Il 7 ottobre 2023, Engel è stato ucciso da Hamas a Nir Oz, mentre sua moglie Karina e le loro figlie Mika e Yuval sono state rapite. Il mese successivo, Karina, Mika e Yuval sono state liberate da Gaza nell’ambito di un accordo di cessate il fuoco. Nel dicembre dello stesso anno, l’IDF ha confermato che Ronen era stato ucciso e che il suo corpo era stato preso in ostaggio. Successivamente è emerso che Ronen era stato ucciso nel kibbutz il 7 ottobre e che i suoi resti erano stati presi in ostaggio. La figlia Mika ha scritto su Instagram che suo padre è “finalmente a casa”. “Dopo 744 giorni, mio padre è finalmente tornato a casa”. “Non è quello che speravamo, non è quello che desideravamo per lui, ma finalmente è successo”, ha aggiunto. “I nostri cuori sono con le famiglie degli ostaggi e non ci fermeremo finché l’ultimo ostaggio ucciso” non sarà tornato a casa.