Francia, rapina al Louvre: il panico tra la folla all'interno del museo

Panico tra i visitatori del Museo Louvre a Parigi dove si è verificata una rapina. Lo ha confermato la ministra della Cultura francese, Rachida Dati. Nessuno è rimasto ferito e sul posto è arrivata la polizia, insieme alla stessa Dati e al personale del museo. “Le indagini sono in corso”, ha aggiunto la Ministra in un post sul social X. Lunghe file davanti al sito che resterà chiuso tutto il giorno. I ladri sono riusciti a introdursi nel museo dal lato dell’edificio che guarda la Senna, dove sono attualmente in corso alcuni lavori. Hanno utilizzato un montacarichi per accedere direttamente alla sala presa di mira, nella Galleria d’Apollon. Dopo aver rotto le finestre, due uomini sono entrati nell’edificio, mentre un terzo è rimasto all’esterno: hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice tra cui una collana, una spilla e una tiara.