Guerra Afghanistan-Pakistan, delegazione di Kabul a Doha per negoziati di pace

Una delegazione di alto livello dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, guidata dal ministro della Difesa del regime talebano Maulvi Muhammad Yaqub Mujahid, è arrivata a Doha per negoziare con il Pakistan. Un vertice decisivo per riannodare le relazioni tra i due Paesi mentre Islamabad continua a usare la forza militare per attaccare diverse zone di Kabul, causando la morte di molti civili, tra cui bambini e donne.

Secondo diverse fonti, quasi 200 afghani hanno perso la vita in questi attacchi, mentre sono stati uccisi anche circa 60 soldati pakistani.

I negoziati tra Afghanistan e Pakistan, mediati dal Qatar, si svolgono in un clima di tregua prolungata ma instabile. Venerdì sera, secondo quanto riportato, il Pakistan ha condotto attacchi aerei in tre località della provincia di Paktika. Il raid, che ha causato la morte di almeno 17 persone, tra cui tre giocatori di cricket afghani, ha infranto il cessate il fuoco temporaneo concordato dalle due parti mercoledì 15 ottobre.