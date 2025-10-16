Gaza, Usa: “Palestinesi non dovranno lasciare la Striscia durante la ricostruzione” – La diretta

L’accordo di pace a Gaza è in bilico. Donald Trump, infatti, si dice pronto a consentire al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di riprendere l’azione militare se Hamas si rifiuterà di rispettare l’intesa. Quest’ultima, tra i vari punti, prevede la smilitarizzazione dell’organizzazione palestinese e la restituzione degli ostaggi, vivi e morti. Questa mattina l’esercito di Tel Aviv ha identificato le salme di Inbar Haiman, 27 anni, e del sergente maggiore Muhammad el-Atrash, 39 anni, ridati ieri sera dal gruppo islamista.
Gli abitanti di Gaza non saranno costretti a lasciare la Striscia durante la ricostruzione. È quanto afferma un alto consigliere del presidente Usa Donald Trump, citato dal Times of Israel. Il piano di Trump per porre fine alla guerra afferma esplicitamente che i palestinesi saranno incoraggiati a rimanere nella Striscia di Gaza, ma i giornalisti hanno continuato a chiedere se qualcuno sarà costretto ad andarsene, ricordando che a febbraio Trump aveva proposto che gli Usa prendessero il controllo di Gaza e trasferissero in modo permanente l’intera popolazione della Striscia.
Parlando in una conferenza stampa a condizione di mantenere l’anonimato, il consigliere Usa citato dal Times of Israel ha sottolineato che Washington ha cambiato posizione sulla questione. “Queste sono persone forti. Hanno passato molte difficoltà e sembrano essere resilienti. Stanno tornando alle loro case e stanno montando le tende. La gente si sente molto legata ai luoghi in cui vive. È straordinario da vedere”, ha detto. E ancora: “Sebbene ci siano abitanti di Gaza che se ne sono andati perché le condizioni di vita sono così difficili… nessuno sta costringendo nessuno ad andarsene”.
I rappresentanti dell’Idf hanno informato le famiglie di Inbar Haiman, 27 anni, e del sergente maggiore Muhammad el-Atrash, 39 anni, che i loro corpi sono stati restituiti ieri sera da Hamas a Israele, dopo essere stati identificati dagli esperti forensi, secondo quanto riferito dall’esercito. Lo riporta il Times of Israel.
Haiman era stata uccisa al festival musicale Nova vicino a Re’im il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato rapito e portato a Gaza, secondo quanto riferito dall’IDF, citando informazioni dei servizi segreti. La sua morte era stata dichiarata ufficialmente nel dicembre 2023.
El-Atrash, padre di 13 figli che prestava servizio come tracciatore nella Brigata Nord della Divisione di Gaza, è stato ucciso mentre combatteva nella zona di Nahal Oz la mattina dell’attacco, e il suo corpo è stato rapito, secondo quanto riferito dall’esercito. La sua morte è stata dichiarata ufficialmente nel giugno 2024.
L’ufficio del Primo Ministro in una dichiarazione afferma che il governo “condivide il profondo dolore delle famiglie Haiman ed el-Atrash e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”. “Il governo e tutti i rami del sistema di sicurezza nazionale israeliano sono determinati, impegnati e lavorano instancabilmente per riportare tutti i nostri ostaggi caduti per una degna sepoltura nella loro patria”, ha aggiunto.