giovedì 16 ottobre 2025

Usa, decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni alla stampa

LaPresse

In Usa decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono mercoledì piuttosto che accettare le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro, spingendo i giornalisti che coprono l’esercito americano sempre più lontano dalla sede del suo potere. L’amministrazione Trump ha definito le nuove regole “buon senso” per aiutare a regolamentare una stampa “molto dirompente”. Il rifiuto è stato quasi unanime, da parte di pubblicazioni di settore, agenzie di stampa, reti televisive e giornali, e include organi che si rivolgono in gran parte ai conservatori come Fox News Channel e Newsmax. Molti giornalisti hanno scelto di consegnare insieme i loro badge alle 16, termine fissato dal Dipartimento della Difesa per sgomberare l’edificio. Con l’avvicinarsi dell’ora, scatole di documenti si sono accumulate in un corridoio del Pentagono e i giornalisti hanno trasportato sedie, una fotocopiatrice, libri e vecchie foto nel parcheggio da aree di lavoro improvvisamente abbandonate. Poco dopo le 16, circa 40-50 giornalisti sono usciti insieme dopo aver consegnato i tesserini. I giornalisti hanno affermato che il loro lavoro continuerà, nonostante la perdita dell’accesso.