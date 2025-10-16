Gaza, Tajani: "Tutta la nostra azione diplomatica serve a rinforzare il cessate il fuoco"

(LaPresse) “Dobbiamo lavorare per rinforzare il cessate il fuoco, tutta la nostra azione diplomatica serve a questo. Ieri abbiamo avuto importanti incontri anche a Roma. Stiamo lavorando per inviare più aiuti alla popolazione civile di Gaza, partiranno presto 100 tonnellate di beni alimentari e riceveremo bambini di Gaza nei prossimi giorni oltre a 150 studenti attraverso un corridoio universitario che ho voluto insieme al ministro Bernini. C’è un’azione forte dell’Italia“. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri intervenendo al MED Dialogues in svolgimento al Palazzo Reale di Napoli. “Oggi a Napoli una giornata storica, a pochi giorni dalla firma dell’accordo di Sharm el-Sheikh ci saranno in questo stesso palazzo per partecipare ai dialoghi del Mediterraneo il ministro degli Esteri di Israele e il ministro degli Esteri della Palestina. Questo a dimostrazione della capacità italiana di saper mediare, di saper essere interlocutore di tutti per costruire la pace”, ha aggiunto il capo della Farnesina.