Gaza, Sa'ar: "Valico Rafah sarà aperto domenica"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha riferito che il valico di Rafah sarà probabilmente aperto domenica, a margine dell’undicesima edizione della Conferenza MED Dialoghi Mediterranei, a Napoli, dove ha incontrato anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. “Per quanto riguarda il valico di Rafah, probabilmente sarà aperto domenica. Stiamo predisponendo tutti i preparativi e le procedure necessarie”, ha detto Sa’ar parlando a margine con i giornalisti a Napoli. Le attività sono “coordinate con la missione Eubam dell’Unione europea e, per quanto ne so, anche con gli stessi palestinesi. Quindi, sarà probabilmente aperto domenica.

Spero che sarà aperto e tutto è stato fatto in modo che venga aperto”, ha precisato. Secondo Sa’ar è in corso “una campagna di propaganda di Hamas e le Nazioni Unite si sono purtroppo unite alla campagna di propaganda di Hamas durante questa guerra, accusandoci ripetutamente con false accuse: non c’è carestia a Gaza. Le quantità di aiuti che arrivano oggi a Gaza sono enormi e abbiamo anche assistito negli ultimi mesi a un calo drastico dei prezzi dei prodotti di base a Gaza, a dimostrazione dell’accessibilità al cibo. Quindi, semplicemente, non è vero”.