Gaza, lacrime e abbracci per il primo incontro tra gli ostaggi israeliani e le loro famiglie

(LaPresse) Diversi ostaggi liberati da Gaza si sono ricongiunti con le loro famiglie all’ospedale Ichilov di Tel Aviv.

Tra loro c’era Omri Miran, che ha abbracciato le sue due figlie piccole, di 2 e 4 anni, dopo oltre due anni di prigionia. Gli ostaggi sono stati trasportati in elicottero dalla base militare di Reim agli ospedali di tutto il Paese per essere sottoposti a visite mediche e cure. C’è anche un altro ostaggio liberato, Bar Kupershtein, che ha riabbracciato i suoi familiari. Hamas ha rilasciato tutti e 20 gli ultimi ostaggi ancora in vita, secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, nell’ambito di un cessate il fuoco raggiunto dopo due anni di guerra tra Israele e Hamas nella devastata Striscia di Gaza.