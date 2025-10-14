Francia, Lecornu in Parlamento: “Voglio portare a termine missione”. Socialisti non voteranno sfiducia

Il neopremier francese Sébastien Lecornu ha tenuto il discorso di politica generale davanti all’Assemblea Nazionale per presentare il programma di governo, dopo essere stato nominato per la seconda volta a Matignon dal presidente Emmanuel Macron. “Il declino non è certo, e nemmeno il progresso. Voterete, deciderete, e poi ci sarà un’altra pausa”, ha aggiunto, ribadendo di non voler ricorrere per l’approvazione del bilancio all’articolo 49.3, che consente di adottare un disegno di legge senza il voto dei deputati”, ha affermato il primo ministro.

Premier annuncia sospensione riforma pensioni

“Non sarò il Primo Ministro del dissesto dei conti pubblici”, ha chiarito Lecornu. Il suo predecessore Francois Bayrou contava su 44 miliardi di euro di risparmi. L’ex ministro della Difesa propone 35 miliardi di euro di risparmi, in un contesto di deterioramento delle finanze pubbliche. Lecornu ha annunciato la sospensione della riforma delle pensioni “fino a gennaio 2028”, un tema che dovrebbe consentirgli di avere la non censura da parte del Partito socialista.

Mozioni sfiducia di Lfi e Rn in esame giovedì mattina

In Francia, le due mozioni di sfiducia al governo Lecornu II, presentate da La France Insoumise (Lfi) e dagli alleati di sinistra, e dall’alleanza del Rassemblement National (Rn) con Udr ‘Union des Droites pour la République’, il partito di Éric Ciotti, saranno esaminate dai deputati dell’Assemblea Nazionale giovedì alle 9. Lo fa sapere Bfmtv citando alcune fonti. Il Partito Socialista potrebbe decidere di presentare una propria mozione martedì, dopo il discorso di politica generale di Lecornu. La scelta dei socialisti sarà decisiva: i loro voti farebbero quasi certamente pendere la bilancia per sfiducia, che richiede 289 voti. Se le forze di sinistra sinistra e l’alleanza Rn-Udr votassero per una mozione di sfiducia, basterebbero una ventina di voti del Partito Socialista per far cadere il governo.

Riunione socialisti per decidere su mozione sfiducia

Dopo l’annuncio della sospensione della riforma delle pensioni, i deputati del partito socialista francese si sono riuniti per definire una posizione sulla mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro francese Sébastien Lecornu. Lo riporta l’emittente Bfmtv.

Socialisti non voteranno a favore di mozione sfiducia a Lecornu

Il deputato del Partito Socialista Laurent Baumel ha annunciato all’emittente francese Bfmtv che i socialisti “non voteranno a favore di una mozione di sfiducia” nei confronti del primo ministro Sébastien Lecornu.