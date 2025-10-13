Vertice di pace Sharm el Sheik, l'arrivo del presidente egiziano Al Sisi e di Tony Blair

(LaPresse) I presidenti e i funzionari di oltre 20 paesi arrivano a Sharm El-Sheikh, in Egitto, per partecipare al vertice di pace su Gaza. Nelle immagini l’arrivo del padrone di casa, il presidente egiziano Al-Sisi e dell’ex premier britannico Tony Blair, che secondo Donald Trump potrebbe supervisionare l’amministrazione e la ricostruzione della Striscia di Gaza dopo il conflitto. A guidare il summit saranno il capo di Stato egiziano e il presidente americano Trump. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche le delegazioni degli Stati del Golfo sono arrivate nella città turistica sul Mar Rosso, tra cui il ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad al Bousaidi. Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani e il presidente paraguaiano Santiago Peña sono stati accolti da Al-Sisi nella sede della conferenza. Non ci sarà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a causa di una festività ebraica.