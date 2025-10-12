Gaza, Trump: “La guerra è finita”

“La guerra è finita. D’accordo? Lo capite?“. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta il Times of Israel. Il leader della Casa Bianca si sta recando in Israele dove incontrerà i familiari degli ostaggi dopo la loro liberazione da parte di Hamas, nel pomeriggio ci sarà invece un vertice in Egitto presieduto proprio da Trump sui prossimi passi nel piano di pace.

