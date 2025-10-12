Gaza, Trump: “Applaudono tutti, non era mai accaduto prima”

“I Paesi musulmani e arabi stanno tutti applaudendo. Tutti applaudono contemporaneamente. Non era mai successo prima“. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, secondo quanto si legge sul Times of Israel. Il leader della Casa Bianca si sta recando in Israele dove incontrerà le famiglie degli ostaggi dopo la loro liberazione da parte di Hamas. Nel pomeriggio, seguirà un vertice in Egitto presieduto proprio da Trump sui prossimi passi per il piano di pace nella Striscia.

