Gaza, camion carichi di aiuti umanitari presi d'assalto tra le macerie di Khan Yunis

Diversi camion carichi di aiuti umanitari sono arrivati a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. Le immagini, diffuse da Associated Press, mostrano centinaia di palestinesi mentre salgono a bordo dei tir per afferrare i sacchi. Domenica circa 400 autocarri provenienti dall’Egitto sono stati sottoposti a ispezioni israeliane prima di essere autorizzati a entrare nella Striscia. Lo Stato ebraico ha dichiarato che presto entreranno circa 600 camion di aiuti al giorno, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco sancito da Tel Aviv e Hamas.