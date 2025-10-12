Gaza, un palestinese sfollato: “Quanti anni ci vorranno prima che ricostruiscano le nostre case?”

Hanno trovato cumuli di macerie al posto delle loro case i palestinesi che sono rientrati a Gaza dopo il cessate al fuoco concordato da Israele e Hamas. “Quanti anni ci vorranno prima che ricostruiscano le nostre case? Nella mia casa vivevano 120 persone”, si è chiesta un’anziana sfollata di rientro a Gaza. “Nessuna vita, niente acqua, niente. Distruzione totale, un intero isolato, un intero quartiere. Il quartiere di Manara è sparito, distrutto senza colpa”, spiega invece un altro palestinese tra le macerie del suo quartiere.