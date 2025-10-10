Ucraina, raid russi su Kiev: blackout nella capitale

A causa di un massiccio attacco dei russi, a Kiev si registrano interruzioni di corrente e problemi con l’approvvigionamento idrico. In particolare, la parte sinistra della città è rimasta senza elettricità, hanno affermato il sindaco della capitale Vitali Klitschko e la compagnia Dtek su Telegram. Nelle immagini dei social network i bombardamenti di Mosca nella notte sulla capitale, con le luci degli edifici che si spengono. In seguito al massiccio attacco russo “sono stati segnalati blackout nelle regioni di Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odesa e Dnipro”, ha comunicato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Inoltre 12 persone sono rimaste ferite a Kiev in un attacco di droni russi che ha innescato un incendio in un edificio residenziale di 17 piani.