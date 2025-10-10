Ucraina, massiccio attacco russo: morto un bimbo di sette anni a Zaporizhzhia – La diretta

Massiccio attacco russo in Ucraina. Volodymyr Zelensky lo ha definito “un’azione cinica e calcolata, con oltre 450 droni e più di trenta missili”. Colpita Kiev e Zaporizhzhia dove un bambino di sette anni è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sono stati segnalati blackout nelle regioni di Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odesa e Dnipro.
Prende il via lunedì 13 ottobre l’esercitazione nucleare annuale della Nato ‘Steadfast Noon’. Lo annuncia in un video il segretario generale Mark Rutte dalla base aerea di Volkel, nei Paesi Bassi.
“Vedremo aerei, come l’imponente F-35A olandese dietro di me, partecipare all’esercitazione, insieme ad altri velivoli provenienti da tutta l’Alleanza. È importante sottolineare che questa esercitazione si svolge ogni anno. Si tratta di un addestramento annuale, ed è regolare. E dobbiamo farlo perché ci aiuta a garantire che il nostro deterrente nucleare rimanga il più possibile credibile, sicuro ed efficace”, afferma Rutte.
“Invia anche un chiaro segnale a qualsiasi potenziale avversario: vogliamo e possiamo proteggere e difendere tutti gli Alleati da ogni minaccia”, aggiunge. Nell’esercitazione, viene specificato dalla Nato, non vengono utilizzate armi nucleari.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il processo negoziale di Istanbul è in sospeso per responsabilità dell’Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Parlando con il giornalista Pavel Zarubin di VGTRK, Peskov ha accusato Kiev dicendo che la riluttanza dell’Ucraina a rispondere alle proposte di Mosca ha sospeso il processo negoziale di Istanbul.
Secondo il portavoce, l’Ucraina non ha risposto alla bozza di documento che è stata consegnata e non sta rispondendo all’iniziativa della Russia di creare tre gruppi di lavoro specifici. “Questo per iniziare a fare i ‘compiti’ che devono essere fatti prima del vertice”, ha dichiarato Peskov.
Le Forze Armate tedesche (Bundeswehr) stanno pianificando un massiccio rafforzamento delle loro capacità di difesa contro i droni. Come appreso da Handelsblatt da fonti interne al ministero della Difesa e da fonti del settore a conoscenza della questione, il governo tedesco prevede di ordinare quest’anno oltre 600 carri antiaerei Skyranger 30 all’azienda di difesa Rheinmetall. Il valore del contratto per i veicoli blindati su ruote, che in questo caso vengono prodotti congiuntamente con l’azienda di difesa franco-tedesca Knds, è stimato a oltre nove miliardi di euro.
La consegna dei blindati è prevista per il 2030. Lo Skyranger della Rheinmetall è un sistema basato su cannone progettato specificamente per la difesa contro oggetti che volano a bassa quota. I blindati sparano munizioni a esplosione aerea da un cannone a una velocità di circa 1.250 colpi al minuto. Le munizioni esplodono di fronte o sopra il bersaglio e possono quindi disattivare i droni. Ciò consente loro di raggiungere bersagli fino a tre chilometri di distanza in aria.
Il sistema è il successore del veicolo antiaereo Gepard, dismesso dalla Bundeswehr nel 2010 e che si è dimostrato un mezzo efficace per la difesa contro i droni russi Geran in Ucraina. Lo Skyranger colma così una lacuna di capacità nella Bundeswehr creatasi a seguito della dismissione del Gepard.
In seguito al massiccio attacco russo “sono stati segnalati blackout nelle regioni di Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odesa e Dnipro”. Lo ha comunicato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Le regioni di Zaporizhzhia, Kirovohrad e Kherson stanno recuperando dopo l’attacco”, ha aggiunto.
È “l’infrastruttura civile ed energetica il principale obiettivo degli attacchi russi. Insieme, possiamo proteggere la popolazione da questo terrorismo. Quello che serve non sono gesti simbolici, ma azioni decisive da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e del G7 nella fornitura di sistemi di difesa aerea e nell’applicazione delle sanzioni”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Contiamo su una risposta a questa brutalità da tutti coloro che parlano di pace nei loro interventi, ma evitano di compiere passi concreti. Il mondo può difendersi da questi crimini, e farlo rafforzerà senza dubbio la sicurezza globale”, ha aggiunto.
Sull’uso degli asset russi immobilizzati, “siamo attualmente in fase di discussione tecnica. Ci aspettiamo di poter presentare una proposta concreta in tempi ragionevolmente brevi, perché è anche necessario garantire che l’Ucraina riceva i finanziamenti al più tardi entro l’inizio del secondo trimestre del prossimo anno”. Lo afferma il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, arrivando al Consiglio Ecofin a Lussemburgo, dove è attesa un’ampia discussione sul tema tra i 27.
Dalla Russia “un’azione cinica e calcolata, con oltre 450 droni e più di trenta missili che hanno preso di mira tutto ciò che sostiene la vita quotidiana, tutto ciò da cui i russi vogliono privarci. Al momento, più di 20 persone in tutto il Paese sono rimaste ferite e tutte ricevono l’assistenza necessaria”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Purtroppo, a Zaporizhzhia un bambino è stato ucciso durante l’attacco”, ha aggiunto.
Dodici persone sono rimaste ferite a Kiev in un attacco di droni russi che ha innescato un incendio in un edificio residenziale di 17 piani. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare cittadina Tymur Tkachenko e il sindaco Vitali Klitschko, citati da Ukrainska Pravda.
A causa di un massiccio attacco dei russi, a Kiev si registrano interruzioni di corrente e problemi con l’approvvigionamento idrico. In particolare, la parte sinistra della città è rimasta senza elettricità. Lo hanno affermato il sindaco della capitale Vitali Klitschko e la compagnia Dtek su Telegram.
Klitschko ha inizialmente riferito che, a seguito degli attacchi contro le infrastrutture critiche, si sono verificati problemi con la fornitura di elettricità. Successivamente ha segnalato una situazione difficile nella parte sinistra della città. “La riva sinistra della capitale è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la fornitura d’acqua”, ha detto, aggiungendo che i tecnici del settore energetico stanno lavorando al ripristino della rete elettrica, ma la situazione resta complessa. Anche Dtek ha comunicato che la compagnia è già al lavoro per ripristinare la fornitura, dando priorità agli impianti di infrastruttura critica.
Un bambino di sette anni ferito durante un attacco con un drone russo è morto in ospedale a Zaporizhzhia. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale, secondo quanto riportato da Ukrinform.”Un bambino di sette anni, ferito in un attacco russo durante la notte, è morto in ospedale. I medici hanno lottato fino alla fine per salvargli la vita, ma le ferite erano troppo gravi”, si legge nel post. Altre due persone sono rimaste ferite nell’attacco. A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale.
Lo riferisce su Facebook la società regionale di fornitura di gas Zaporizhgaz.”Informazioni urgenti per i residenti e le imprese di Zaporizhzhia! – si legge nella nota – A causa dei danni agli impianti del gas causati dai bombardamenti nemici, è estremamente importante limitare temporaneamente l’uso del gas naturale. Si prega di utilizzare gli apparecchi a gas il meno possibile fino al completamento dei lavori di riparazione di emergenza. Ciò è necessario per stabilizzare la pressione nella rete ed evitare interruzioni”.