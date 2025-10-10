Gaza, l'Idf diffonde il video del riposizionamento delle truppe nella Striscia

Venerdì le forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato in cui veniva mostrato il riposizionamento delle truppe nella Striscia di Gaza. Il fatto è avvenuto quando il governo israeliano stava approvando il piano del presidente americano Donald Trump per un cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli altri ostaggi detenuti da Hamas. L’esercito israeliano ha 24 ore per riportare le sue forze su una linea concordata. La guerra, iniziata con l’attacco del 7 ottobre 2023, ha anche innescato altri conflitti nella regione, scatenato proteste in tutto il mondo e portato ad accuse di genocidio che Israele nega.