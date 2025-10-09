Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il sindaco Sala: "Credo convenga concentrarsi su altro"

Una parte della maggioranza del Consiglio Comunale ha proposto di bloccare il gemellaggio Milano-Tel Aviv, idea bollata di antisemitismo dal presidente della comunità ebraica milanese Walker Meghnagi. “Io non chiedo nulla al Consiglio comunale, voteranno quello che vorranno loro, dal mio punto di vista credo convenga concentrarsi su altro e quindi capire se il piano di pace possa funzionare o meno”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Meghnagi l’ho sentito al telefono, in questo momento quello che sto cercando di fare è di calmare tutti in una situazione che sembra anche essere in evoluzione positiva, questo va considerato. Noi abbiamo una relazione storica con Tel Aviv, conosco il sindaco da 15 anni e Tel Aviv è sempre stata una città progressista”, ha aggiunto il primo cittadino. “Capisco che Israele si sia mosso in tutto questo periodo in maniera disastrosa. Ma a questo punto, come ha detto anche Meghnagi, vediamo se questo passaggio importante di queste ore porta immediatamente a risultati e se possiamo andare oltre ad azioni simboliche e collaborare tutti per la pace”.