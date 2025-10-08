Israele-Hamas, il piano di pace di Trump: ecco chi siede al tavolo dei negoziati

Israele e Hamas sono entrati nel terzo giorno di colloqui indiretti in Egitto sul piano di pace di Donald Trump per Gaza. A Sharm el-Sheik la delegazione dell’organizzazione palestinese è guidata dal principale negoziatore, Khalil al-Hayyah.

Nella squadra israeliana figura Ron Dermer, consigliere di fiducia del primo ministro Benjamin Netanyahu. I riflettori della giornata sono puntati in particolare sull’inviato di Donald Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, e sul genero del tycoon, Jared Kushner, che ha contribuito al piano presidenziale.

La squadra di Israele e la delegazione di Hamas

La squadra israeliana comprende anche Ophir Falk, consigliere del premier per la politica estera, e Gal Hirsch, coordinatore per gli ostaggi, oltre a dirigenti di Mossad e Shin Bet. La delegazione di Hamas include elementi di spicco dell’ufficio politico dell’organizzazione quali Ghazi Hamad, Bassem Naim e Mousa Abu Marzouk. In Egitto è impegnato in prima persona anche il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Presente anche la Turchia, rappresentata dal capo dei servizi segreti, Ibrahim Kalin. Ai negoziati partecipano inoltre delegazioni della Jihad Islamica e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, organizzazione meno influente ma ancora attiva, considerata una delle fazioni del fronte armato palestinese.

Chi sono i negoziatori principali