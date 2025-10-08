Accesso Archivi

mercoledì 8 ottobre 2025

Ultima ora

Francia, Lecornu: “La mia missione è terminata”

French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu makes a statement at the Hotel Matignon, the Prime Minister’s residence, Wednesday, Oct. 8, 2025. (Stephanie Lecocq, Pool via AP) Associated Press/LaPresse
LaPresse
LaPresse
,

Il premier dimissionario: “Non inseguo un incarico”

“Da 48 ore il presidente della Repubblica mi ha richiamato per condurre le trattative finali. Considero la mia missione terminata“. Lo ha affermato il premier dimissionario francese Sébastien Lecornu, in un’intervista a France 2. “Non inseguo un incarico“, ha chiarito l’ex ministro delle Forze Armate che ha aggiunto: “Ritengo che una strada sia ancora possibile, ma difficile. Credo che la situazione consenta al presidente della Repubblica di nominare un primo ministro entro le prossime 48 ore“.

