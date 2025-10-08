Francia, Lecornu: “La mia missione è terminata”

“Da 48 ore il presidente della Repubblica mi ha richiamato per condurre le trattative finali. Considero la mia missione terminata“. Lo ha affermato il premier dimissionario francese Sébastien Lecornu, in un’intervista a France 2. “Non inseguo un incarico“, ha chiarito l’ex ministro delle Forze Armate che ha aggiunto: “Ritengo che una strada sia ancora possibile, ma difficile. Credo che la situazione consenta al presidente della Repubblica di nominare un primo ministro entro le prossime 48 ore“.