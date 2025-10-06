Francia, il premier Lecornu si è dimesso

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo ha annunciato l’Eliseo in un comunicato. Lecornu, nominato il 9 settembre, avrebbe dovuto presentare domani la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea Nazionale. Le critiche arrivate da opposizione e destra dopo aver presentato, domenica sera, parte del suo governo, lo hanno convinto a presentare le dimissioni.
Jordan Bardella, presidente di Rassemblement National, ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di sciogliere l’Assemblea nazionale in seguito alle dimissioni presentate dal premier Sebastien Lecornu. “Indubbiamente il premier provvisorio non aveva margini di manovra”, ha commentato Bardella.
Jean-Luc Melenchon, leader de La France Insoumise, ha chiesto “l’esame immediato” della mozione di destituzione del presidente Emmanuel Macron. “A seguito delle dimissioni di Sebastien Lecornu, chiediamo l’esame immediato della mozione presentata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron”, ha scritto su X.
Sebastien Lecornu, il primo ministro dimissionario della Francia, parlerà alle 10:45 da Palazzo Matignon, sede del capo del governo. Lo riporta Bfmtv citando fonti ministeriali. Successivamente, alle 13, incontrerà i suoi ministri.
Le dimissioni del premier francese Sébastien Lecornu provocano un immediato scossone sulla Borsa di Parigi, già negativa in avvio di seduta. L’indice Cac 40 scivola, facendo registrare un calo del 2%.