Francia, il premier Lecornu si è dimesso

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo ha annunciato l’Eliseo in un comunicato. Lecornu, nominato il 9 settembre, avrebbe dovuto presentare domani la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea Nazionale. Le critiche arrivate da opposizione e destra dopo aver presentato, domenica sera, parte del suo governo, lo hanno convinto a presentare le dimissioni.

Francia, si dimette il primo ministro – La diretta Inizio diretta: 06/10/25 10:15 Fine diretta: 06/10/25 20:00