Flotilla, nuova spedizione intercettata da Israele. Tajani: “Una decina gli italiani fermati”

Un nuovo tentativo di portare aiuti via mare a Gaza tramite una spedizione della Freedom Flotilla Coalition è stato fermato da Israele in acque internazionali. Gli attivisti della Flotilla hanno dichiarato, sui loro canali social, che la Marina dello Stato ebraico ha intercettato e attaccato tre imbarcazioni a 120 miglia nautiche da Gaza. “La maggior parte delle dirette streaming è stata interrotta. L’esercito sta cercando di deviare la loro rotta”, si legge. “La nostra flottiglia non rappresenta alcun pericolo“, hanno proseguito gli attivisti. “Trasportiamo aiuti vitali per un valore di oltre 110.000 dollari in medicinali, dispositivi respiratori e forniture alimentari, destinati agli ospedali di Gaza”.

Footage from the Israeli Occupation Forces assault on #Conscience, shortly before dawn. In international waters, close to Palestinian territorial waters. Another act of state piracy by the rogue, lawless Israeli occupation.https://t.co/sabzfFUEap — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) October 8, 2025

Israele: “A breve gli attivisti saranno espulsi”

“Un altro tentativo vano di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso con un nulla di fatto. Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano“, ha scritto su X il ministero degli Esteri di Israele. “Tutti i passeggeri sono al sicuro e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi a breve“, ha aggiunto.

Another futile attempt to breach the legal naval blockade and enter a combat zone ended in nothing. The vessels and the passengers are transferred to an Israeli port. All the passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported promptly. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2025

Tajani: “Una decina gli italiani fermati”

“L’Ambasciata ed il Consolato d’Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall’alba il blocco della nuova Flotilla da parte della marina israeliana. Sono una decina gli italiani fermati. A loro verrà prestata tutta l’assistenza consolare necessaria con la richiesta al governo israeliano di garantire il rispetto dei diritti individuali fino al momento dell’espulsione. Al lavoro anche l’Unità di crisi della Farnesina“, ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.