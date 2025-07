Idf sale a bordo della Freedom Flotilla: le immagini

Le forze armate israeliane sono salite a bordo della nave di attivisti che tentava di raggiungere Gaza con aiuti umanitari nella notte di sabato, la Handala della Freedom Flotilla. Un video in diretta ha mostrato i militari mentre salivano sulla Handala intorno alla mezzanotte ora locale (21:40 GMT). Sul suo account X, il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato che la marina ha fermato l’imbarcazione, “impedendole di entrare illegalmente nella zona marittima al largo della costa di Gaza.” Secondo la nota, i passeggeri sono in salvo e la nave è in rotta verso le coste israeliane. “I tentativi non autorizzati di violare il blocco sono pericolosi, illegali e compromettono gli sforzi umanitari in corso”, ha dichiarato il ministero.

In un comunicato, la Freedom Flotilla Coalition, il gruppo promotore dell’azione, ha dichiarato che la nave trasportava aiuti umanitari ed è stata “intercettata con violenza dalle forze militari israeliane in acque internazionali, a circa quaranta miglia nautiche da Gaza.” Secondo il gruppo, le telecamere che stavano trasmettendo in diretta l’assalto sono state disattivate e le comunicazioni con la nave sono state interrotte. La coalizione ha aggiunto che la Handala trasportava 21 civili provenienti da 12 paesi, tra cui parlamentari, avvocati, giornalisti, sindacalisti, ambientalisti e altri difensori dei diritti umani.

In una missione simile il 12 giugno, gli attivisti a bordo della nave Madleen, tra cui Greta Thunberg, sono stati arrestati e deportati. Entrambe le missioni avevano lo scopo di protestare contro la guerra in corso a Gaza e di attirare l’attenzione sulla crisi umanitaria nel territorio palestinese, secondo quanto affermato dalla Freedom Flotilla Coalition.