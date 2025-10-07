Germania, accoltellata sindaca del Spd: è in pericolo di vita. Fermato il figlio 15enne

La nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un’aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell’Spd, sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Secondo le informazioni, la prima cittadina è stata trovata gravemente ferita oggi dal figlio nei pressi del suo appartamento a Herdecke-Herrentisch. Avrebbe riportato numerose coltellate all’addome, al petto e alla schiena. Avrebbe detto di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. Iris Stalzer era stata appena eletta sindaco della città della Ruhr al ballottaggio del 28 settembre; è un avvocata, è sposata e madre di due adolescenti.

Fermato il figlio 15enne della sindaca

Nel pomeriggio, la svolta inattesa nelle indagini. Secondo quanto riporta Bild, la polizia avrebbe fermato e portato via il figlio adottivo 15enne della donna, che si trovava nell’appartamento insieme all’altra figlia (17 anni) al momento dell’aggressione. Nella volante, al ragazzo sono state messe le manette e gli è stata fatta indossare una tuta per la raccolta delle prove. Il ragazzo avrebbe dichiarato alla polizia che sua madre era stata aggredita per strada da diversi uomini. Secondo le informazioni della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stalzer era già stata vittima di violenza domestica questa estate.

Merz: “Crimine efferato, temiamo per la sua vita”

“Abbiamo ricevuto la notizia di un crimine efferato a Herdecke. La questione deve essere risolta al più presto. Temiamo per la vita della sindaca, Iris Stalzer, e speriamo in una sua completa guarigione. I miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari”. Lo ha scritto in un messaggio su X il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.