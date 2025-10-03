Gaza, Hamas apre al piano di pace di Trump: “Ok al rilascio ostaggi, ma servono negoziati”

Hamas ha annunciato di aver accettato alcuni elementi del piano di pace proposto dal presidente statunitense Donald Trump, dichiarando però che altri punti richiedono ulteriori negoziati. Tra i punti accettati viene indicato il rilascio di tutti gli ostaggi, mentre aspetti relativi al futuro della Striscia di Gaza dovranno essere discussi in un quadro nazionale palestinese.

Sul social Truth è arrivata la risposta dell’inquilino della Casa Bianca: “Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una PACE duratura” ha scritto Trump. – “Israele deve interrompere immediatamente i bombardamenti su Gaza, così da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! Al momento, è troppo pericoloso farlo. Stiamo già discutendo sui dettagli da definire. Non si tratta solo di Gaza, si tratta della PACE a lungo ricercata in Medio Oriente” ha aggiunto il leader di Washington.

Rilascio degli ostaggi e negoziati immediati

Il movimento palestinese afferma di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, sia vivi che morti, come condizione per porre fine alla guerra e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane da Gaza. Hamas si è detto disponibile ad avviare immediatamente negoziati tramite mediatori per definire i dettagli dell’accordo, secondo una dichiarazione diffusa su Telegram.

Amministrazione tecnica per Gaza e quadro nazionale

Hamas ha inoltre accettato l’idea di affidare l’amministrazione della Striscia a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, basato sul consenso nazionale e sul sostegno arabo e islamico. Quanto alle questioni più ampie sul futuro di Gaza e sui diritti del popolo palestinese, il gruppo propone che siano affrontate da un quadro nazionale unitario a cui Hamas parteciperà.

L’ultimatum di Trump: “Ultima possibilità”

Il presidente Donald Trump, in un post su Truth, ha fissato un ultimatum — un accordo da raggiungere entro domenica sera alle 18:00 (ora di Washington) — minacciando altrimenti «un inferno» contro Hamas. Nel lungo messaggio Trump condanna gli attacchi del 7 ottobre e descrive l’offensiva contro Hamas come ormai avanzata, invitando i palestinesi innocenti a spostarsi verso zone più sicure e chiedendo infine il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, compresi i corpi.

Prospettive e prossimi passi

Le dichiarazioni di Hamas e l’ultimatum di Trump aprono a una fase di negoziati serrati ma anche di forte pressione politica e militare. Restano da chiarire i dettagli tecnici dell’accordo, i mediatori coinvolti e l’effettiva applicabilità delle proposte sul terreno: elementi che decideranno se l’apertura potrà tradursi in una reale cessazione delle ostilità.