Gaza e Cisgiordania, come sono cambiate dal 1948 ad oggi: le mappe

I territori palestinesi si sono ristretti sempre di più e ospitano circa cinque milioni di persone

I territori palestinesi, dal 1948 ad oggi, si sono ristretti sempre di più. Ci sono la Striscia di Gaza e la Cisgiordania (nota anche come West Bank), due regioni del Medio Oriente dove vivono oltre cinque milioni di arabi.

La Striscia di Gaza

Nella Striscia di Gaza, grande 365 kmq e tra le zone più densamente popolate, sono presenti oltre 2 milioni di palestinesi. Tra questi circa un milione sono minori e 1.4 sono rifugiati (come stimano Unicef e Unrwa). Secondo i dati diffusi dall’Istituto per gli studi di politica internazionale, a novembre 2023, il tasso di disoccupazione era pari al 45% (tra i più alti al mondo) mentre il 64% delle famiglie erano a rischio di insicurezza alimentare. Le Nazioni Unite stimano che circa l’80% della popolazione dipenda dagli aiuti umanitari internazionali e che il blocco di Israele abbia causato, negli anni, un danno economico al territorio, di quasi 17 miliardi di dollari.

Situata tra Israele ed Egitto, la Striscia è suddivisa in cinque parti: Nord Gaza, Gaza City, Deir Al Balah, Khan Younis e Rafah. Gli attacchi militari di Israele più recenti, e antecedenti al 7 ottobre 2023, sono sei:

2008-2009 (23 giorni)

2012 (otto giorni)

2014 (50 giorni)

2021 (11 giorni)

2022 (tre giorni)

maggio 2023 (cinque giorni)

La Cisgiordania

In Cisgiordania ci sono circa tre milioni di palestinesi. La regione è divisa in quattro zone:

Area A , sotto il controllo esclusivo dell’Autorità Palestinese

, sotto il controllo esclusivo dell’Autorità Palestinese Area B , sotto il controllo condiviso tra Autorità Palestinese e Israele

, sotto il controllo condiviso tra Autorità Palestinese e Israele Area C , sotto il controllo esclusivo di Israele

, sotto il controllo esclusivo di Israele Insediamenti e colonie israeliani

Dalla fonazione dello Stato di Israele al 2025, i territori palestinesi hanno subìto diverse grandi trasformazioni: nel 1948 con la prima guerra arabo-israeliana, nel 1967 con la guerra dei Sei Giorni e nel 1993 con gli accordi di Oslo, fino ad arrivare ad oggi.