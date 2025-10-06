Accesso Archivi

Gaza e Cisgiordania, come sono cambiate dal 1948 ad oggi: le mappe

Il presidente turco Erdogan mostra i cambiamenti nella regione avvenuti negli anni, Ankara, 5 febbraio 2020 (AP Photo/Burhan Ozbilici)
Benedetta Mura
I territori palestinesi si sono ristretti sempre di più e ospitano circa cinque milioni di persone

I territori palestinesi, dal 1948 ad oggi, si sono ristretti sempre di più. Ci sono la Striscia di Gaza e la Cisgiordania (nota anche come West Bank), due regioni del Medio Oriente dove vivono oltre cinque milioni di arabi.

La Striscia di Gaza

Nella Striscia di Gaza, grande 365 kmq e tra le zone più densamente popolate, sono presenti oltre 2 milioni di palestinesi. Tra questi circa un milione sono minori e 1.4 sono rifugiati (come stimano Unicef e Unrwa). Secondo i dati diffusi dall’Istituto per gli studi di politica internazionale, a novembre 2023, il tasso di disoccupazione era pari al 45% (tra i più alti al mondo) mentre il 64% delle famiglie erano a rischio di insicurezza alimentare. Le Nazioni Unite stimano che circa l’80% della popolazione dipenda dagli aiuti umanitari internazionali e che il blocco di Israele abbia causato, negli anni, un danno economico al territorio, di quasi 17 miliardi di dollari.

Situata tra Israele ed Egitto, la Striscia è suddivisa in cinque parti: Nord Gaza, Gaza City, Deir Al Balah, Khan Younis e Rafah. Gli attacchi militari di Israele più recenti, e antecedenti al 7 ottobre 2023, sono sei:

  • 2008-2009 (23 giorni)
  • 2012 (otto giorni)
  • 2014 (50 giorni)
  • 2021 (11 giorni)
  • 2022 (tre giorni)
  • maggio 2023 (cinque giorni)

La Cisgiordania

In Cisgiordania ci sono circa tre milioni di palestinesi. La regione è divisa in quattro zone:

  • Area A, sotto il controllo esclusivo dell’Autorità Palestinese
  • Area B, sotto il controllo condiviso tra Autorità Palestinese e Israele
  • Area C, sotto il controllo esclusivo di Israele
  • Insediamenti e colonie israeliani

Dalla fonazione dello Stato di Israele al 2025, i territori palestinesi hanno subìto diverse grandi trasformazioni: nel 1948 con la prima guerra arabo-israeliana, nel 1967 con la guerra dei Sei Giorni e nel 1993 con gli accordi di Oslo, fino ad arrivare ad oggi.

  • 1948, prima guerra arabo-israeliana: Israele dichiara la propria indipendenza. I Paesi arabi, in contrapposizione, invadono la regione e la Striscia di Gaza viene occupata dall’Egitto.
  • 1967, guerra dei Sei Giorni: Israele conquista Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est, le Alture del Golan e la penisola del Sinai. L’occupazione militare della Striscia dura fino al 2005.
  • 1993 accordi di Oslo: siglati tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Tel Aviv si ritira progressivamente dal territorio della Striscia ma mantiene un blocco aereo, marittimo e terrestre. La Cisgiordania, invece, viene suddivisa in diverse zone, sotto controllo palestinese e israeliano.

