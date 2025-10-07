7 ottobre, l’omaggio sul luogo del massacro del ‘Nova Music Festival’

Famiglie e amici delle vittime dell’attacco del 7 ottobre 2023, insieme ad altri israeliani, hanno visitato martedì il luogo del Nova Music Festival, dove due anni fa 400 giovani furono uccisi e dozzine furono presi in ostaggio da Hamas. Negli ultimi due anni è emerso come luogo commemorativo, con i ritratti dei rapiti e dei caduti. Sebbene non ci sia stata alcuna cerimonia ufficiale presso il luogo del festival nella comunità di confine di Reim per celebrare l’anniversario dell’inizio della guerra a Gaza, a causa della festa ebraica di Sukkot, decine di persone si sono radunate lì per rendere loro omaggio.