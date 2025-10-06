Usa, giudice federale non blocca l’invio della Guardia Nazionale a Chicago

Un giudice federale negli Usa ha respinto la richiesta di bloccare il dispiegamento di truppe della Guardia Nazionale a Chicago in Illinois, voluto dal presidente americano Donald Trump nell’ambito della sua stretta contro l’immigrazione illegale per contrastare quelle che definisce “continue rivolte violente e illegalità” e “proteggere funzionari e beni federali” nella città governata dal democratico Brandon Jonhson. La sentenza del giudice, che consente per ora il dispiegamento delle truppe, è arrivata nello stesso giorno in cui un funzionario militare ha dichiarato che 200 soldati della Guardia Nazionale del Texas sono diretti in Illinois, e gli avvocati dell’amministrazione Trump hanno affermato che si prevede il loro dispiegamento entro martedì o mercoledì. Il governatore democratico dell’Illinois, JB Pritzker, facendo ricorso al giudice, aveva definito l’invio della Guardia Nazionale come un’”invasione incostituzionale” da parte del governo federale. Un tentativo simile di inviare truppe del Texas a Portland, Oregon, è stato per ora bloccato dai giudici.

Appello della Casa Bianca contro decisione su Guardia Nazionale a Portland

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che l’Amministrazione Trump presenterà un appello contro la decisione del giudice federale che ha bloccato l’invio della Guardia Nazionale a Portland.