Trump annuncia stretta sulla criminalità a Chicago: “Manderemo la Guardia Nazionale”

Il presidente annuncia un’operazione anti-criminalità a Chicago e lo scontro politico con il governatore Pritzker si accende. Tra i temi anche dazi, salute e Space Command

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un’operazione anti-criminalità anche a Chicago, dopo quella già avviata a Washington.

Trump: “Entreremo a Chicago”

Parlando alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: “Entreremo a Chicago. Non ho detto quando”. Il presidente repubblicano da giorni ha messo nel mirino la città dell’Illinois, insieme a Baltimora, come esempi di amministrazioni democratiche “fuori controllo” in materia di sicurezza.

Il governatore Pritzker: “Una messinscena di Trump”

Alle parole del presidente ha risposto il governatore dell’Illinois JB Pritzker, che ha criticato duramente l’ipotesi dell’invio della Guardia Nazionale a Chicago.

“Niente di tutto questo ha a che fare con la lotta alla criminalità o con la sicurezza di Chicago. È tutta una messinscena”, ha dichiarato Pritzker in conferenza stampa, accusando l’amministrazione Trump di voler in realtà intensificare le azioni di deportazione nelle comunità latinos della città.

Trump replica alle voci sulla salute: “Io malato? Biden spariva per mesi”

Trump ha poi risposto alle voci circolate sui social media riguardo al suo stato di salute, legate alla sua assenza dai media per alcuni giorni. “Biden spariva per mesi e nessuno diceva niente”, ha detto, scherzando sulla situazione. “Non ho fatto nulla per due giorni e la gente ha detto ci deve essere qualcosa che non va. Sono stato molto attivo nel weekend”.

Dazi, Trump ricorre alla Corte Suprema

Il presidente ha poi confermato che l’amministrazione presenterà ricorso alla Corte Suprema contro la decisione della Corte d’Appello federale che ha giudicato illegale la sua politica sui dazi. “Serve una decisione veloce”, ha dichiarato Trump, precisando che sarà chiesta una procedura d’urgenza.

Nuova sede dello Space Command in Alabama

Infine, Trump ha annunciato il trasferimento della sede dello U.S. Space Command da Colorado Springs (Colorado) a Huntsville, in Alabama, scelta destinata a creare “30mila posti di lavoro”. Conosciuta come “Rocket City”, Huntsville ospita già il Redstone Arsenal dell’Esercito e il Marshall Space Flight Center della Nasa. La decisione, che conclude un lungo braccio di ferro iniziato nel 2021, ribalta quanto stabilito dall’amministrazione Biden, che aveva confermato Colorado Springs come sede permanente.