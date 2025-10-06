Gaza prima e dopo i bombardamenti: le scioccanti immagini riprese dai droni

La guerra tra Israele e Hamas ha devastato la Striscia di Gaza negli ultimi due anni. I filmati dell’Associated Press prima e durante la guerra offrono un’idea della distruzione nel territorio costiero. I bombardamenti israeliani e le operazioni di terra hanno trasformato interi quartieri di diverse città in lande desolate disseminate di macerie, con gusci di edifici anneriti e cumuli di detriti che si estendono in tutte le direzioni.

Le strade principali sono state spazzate via. Le infrastrutture critiche per l’acqua e l’elettricità sono in rovina. La maggior parte degli ospedali non funziona più. Aree come la città meridionale di Rafah e le città settentrionali di Beit Hanoun e Beit Lahiya sono state devastate e abbandonate, con la maggior parte degli oltre due milioni di abitanti di Gaza stipati in una stretta striscia di terra nella parte meridionale della Striscia. Gaza è una striscia di terra lungo il Mar Mediterraneo che si estende per circa 360 chilometri quadrati. I palestinesi sperano che Gaza faccia parte di un futuro Stato, insieme alla Cisgiordania e a Gerusalemme Est.