Gaza, Netanyahu: "Europa debole e irrilevante nei colloqui di pace"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’Europa è “diventata sostanzialmente irrilevante” nei colloqui di pace su Gaza con Hamas, dopo che diverse nazioni hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato palestinese. “L’Europa è stata assente perché si è sostanzialmente arresa al terrorismo palestinese, alle minoranze islamiste radicali al suo interno, e in pratica ha detto: ‘Facciamolo, diamo loro uno Stato palestinese, che sarebbe la ricompensa definitiva per Hamas’, ha dichiarato Netanyahu durante un’intervista con Euronews, rilasciata domenica 5 ottobre in collegamento video da Gerusalemme. “Ecco perché l’Europa è diventata sostanzialmente irrilevante e ha mostrato un’enorme debolezza”.