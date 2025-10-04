Attentato a una chiesa mormone in Michigan, poliziotti uccidono l'aggressore: il video della bodycam

Quattro persone sono morte e otto sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta, il 28 settembre, all’interno della chiesa mormone di “Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni” a Grand Blanc, in Michigan. Secondo la ricostruzione della polizia, il responsabile, l’ex marine Thomas Jacob Sanford (40 anni), si è lanciato con un veicolo contro la facciata della chiesa durante la funzione religiosa e ha iniziato a sparare. Poi ha appiccato intenzionalmente un incendio che si è rapidamente propagato. Il dipartimento di polizia locale ha diffuso il filmato della bodycam di un agente che, prima di aprire il fuoco e uccidere l’uomo, ha intimato all’autore dell’attacco di gettare l’arma a terra.