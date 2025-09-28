Michigan, sparatoria in una chiesa mormone. Trump: “Ennesimo attacco ai cristiani”

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l’aggressore, un uomo di 40 anni di Burton, è morto. Lo ha reso noto la polizia. La sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha dichiarato la polizia locale in un post sui social media. La chiesa è in fiamme. Il capo della polizia di Grand Blanc Township, in Michigan, William Renye, ha riferito che il responsabile dell’attacco alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni “ha guidato il suo veicolo contro l’ingresso principale della chiesa”, “poi è uscito dal veicolo sparando diversi colpi contro le persone all’interno della chiesa”. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Almeno una persona è stata confermata come morta in seguito alla sparatoria, lo ha dichiarato il capo della polizia William Renye in una conferenza stampa. Un totale di dieci persone, tra cui alcune in condizioni critiche, sono state trasportate negli ospedali locali, ha aggiunto Renye, citato dalla Cnn. Le autorità temono che altre vittime possano essere trovate una volta messa in sicurezza la scena.

Trump: “Ennesimo attacco mirato contro i cristiani”

“Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni a Grand Blanc, in Michigan. L’Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l’indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali. Il sospettato è morto, ma c’è ancora molto da scoprire. Sembra trattarsi dell’ennesimo attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti d’America. L’amministrazione Trump terrà il pubblico informato, come sempre. Nel frattempo, pregate per le vittime e le loro famiglie. Questa epidemia di violenza nel nostro paese deve finire immediatamente!”. Così il presidente americano Donald Trump su Truth.