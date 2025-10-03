Elon Musk, Forbes: “È la prima persona a raggiungere i 500 miliardi di patrimonio”

Elon Musk ha raggiunto un altro traguardo storico, diventando la prima persona al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari. Lo riferiscono le stime di Forbes. Il patron di Tesla, che lo scorso dicembre era già diventato il primo uomo a superare i 400 miliardi, è avanti di 150 miliardi rispetto al secondo in classifica Larry Ellison, imprenditore ed ex amministratore delegato di Oracle.

La classifica delle persone più ricche degli Stati Uniti

La testata economica qualche settimana fa aveva stilato la classifica 2025 delle persone più ricche degli Stati Uniti, mettendo al primo posto il tycoon sudafricano.

Elon Musk – 428 miliardi $ (Tesla, SpaceX, X, AI) Larry Ellison – 276 miliardi $ (Oracle) Mark Zuckerberg – 253 miliardi $ (Meta/Facebook) Jeff Bezos – 241 miliardi $ (Amazon) Larry Page – 179 miliardi $ (Google) Sergey Brin – 174 miliardi $ (Google) Warren Buffett – 139 miliardi $ (Berkshire Hathaway) Steve Ballmer – 134 miliardi $ (Microsoft) Michael Bloomberg – 116 miliardi $ (Bloomberg LP) Jim Walton – 92 miliardi $ (Walmart)

Musk e le maxi retribuzioni

Già da qualche tempo Tesla sta cercando di ottenere il via libera da parte dei propri investitori a un pacchetto retributivo in favore del ceo Elon Musk che potrebbe valere quasi 1000 miliardi di dollari. Il bonus è basato sul raggiungimento di determinati traguardi da parte dell’azienda produttrice di veicoli elettrici nel prossimo decennio. Eppure è capitato che in passato queste decisioni venissero bocciate. A inizio anno, infatti, un giudice aveva bloccato il maxi-pacchetto retributivo da 56 miliardi a favore del 54enne di Pretoria – verdetto esito della causa intentata da un’azionista di Tesla nel 2018 .