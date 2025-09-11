Larry Ellison, è lui l’uomo più ricco del mondo: Musk perde il primato

Elon Musk ha perso il titolo di “persona più ricca del mondo” a favore del cofondatore di Oracle, Larry Ellison. Il patrimonio dell’81enne è cresciuto di 101 miliardi di dollari, raggiungendo quota 393 miliardi, dopo la relazione finanziaria di Oracle pubblicata martedì sera, con il forte aumento di domanda da parte dei clienti IA, che ha fatto balzare il titolo della società del 40%. Il patrimonio di Musk è al momento valutato 385 miliardi di dollari.

Chi è Larry Ellison

Larry Ellison è presidente, direttore tecnico e cofondatore del colosso del software Oracle, di cui possiede circa il 40%. Ha lasciato il ruolo di amministratore delegato dell’azienda nel 2014, dopo 37 anni. Fa parte del cerchio degli uomini più ricchi del mondo, assieme a personaggi come Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Larry Pages (Google) e Sergey Brin (Google). Nel 2020 si è trasferito definitivamente sull’isola hawaiana di Lanai, che ha acquistato quasi interamente nel 2012 per 300 milioni di dollari.

Ellison ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Tesla dal 2018 al 2022. Prima di dimettersi dalla carica di amministratore, aveva 45 milioni di azioni rettificate per frazionamento. Inoltre possiede quasi il 50% del gigante mediatico Paramount Skydance, nato dalla fusione da quasi 28 miliardi di dollari tra Paramount e Skydance, società di proprietà di suo figlio David, nell’agosto 2025. Grande appassionato di vela, ha finanziato per anni l’Oracle Team Usa, due volte vincitore dell’America’s Cup.