Forbes 400 2025, la lista dei paperoni d’America: Musk domina con 428 miliardi

I miliardari americani non sono mai stati così ricchi. Secondo la Forbes 400 del 2025, la lista annuale dei più ricchi degli Stati Uniti, il patrimonio complessivo dei 400 membri ha raggiunto quota 6.600 miliardi di dollari, con un incremento di 1.200 miliardi rispetto all’anno scorso. Un record storico, nonostante dazi, inflazione e turbolenze geopolitiche.

Negli ultimi dieci anni la soglia di accesso alla classifica è più che raddoppiata: da 1,7 miliardi a 3,8 miliardi di dollari (nel 2024 era di 3,3 miliardi), segno di una concentrazione sempre più marcata della ricchezza.

Elon Musk al vertice con un patrimonio senza precedenti

Al primo posto della classifica c’è ancora Elon Musk, leader di Tesla, SpaceX e xAI. Con 428 miliardi di dollari, Musk non solo si conferma per il quarto anno consecutivo in cima alla Forbes 400, ma diventa anche il primo individuo nella storia della lista a superare la soglia dei 400 miliardi.

Rispetto al 2024, la sua fortuna è cresciuta di 184 miliardi, trainata dal boom delle azioni Tesla (+56%) e dall’aumento di valore delle sue aziende innovative, in particolare SpaceX e xAI.

Gli altri miliardari nella top 5

Dietro Musk, il podio resta saldamente nelle mani dei giganti del tech:

Larry Ellison (Oracle) – 276 miliardi di dollari

(Oracle) – Mark Zuckerberg (Meta) – 253 miliardi di dollari

(Meta) – Jeff Bezos (Amazon) – 241 miliardi di dollari

(Amazon) – Larry Page (Google) – 179 miliardi di dollari

La presenza dominante degli imprenditori tecnologici conferma come il settore digitale e l’innovazione restino i motori principali dell’accumulazione di ricchezza negli Stati Uniti.

