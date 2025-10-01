Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto. Chiuso l’Oktoberfest

Paura a Monaco di Baviera, in Germania. Secondo il quotidiano tedesco Bild, ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche dei colpi di arma da fuoco nella zona settentrionale della città. Un uomo sarebbe stato ucciso e un altro ferito. Le circostanze esatte sono ancora poco chiare. La scena dell’incidente è Lerchenauer Strasse, nella zona nord di Monaco. La polizia ha transennato un’ampia area e consiglia a residenti e automobilisti di evitare o deviare la zona. Un’enorme nuvola di fumo è visibile da grande distanza.

L’uomo trovato morto avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell’esplosivo, le avrebbe dato fuoco e poi si sarebbe tolto la vita. Sempre secondo la testata tedesca, almeno un’altra persona è stata trovata con ferite da arma da fuoco.

La polizia conferma: morta una persona

La polizia di Monaco ha confermato che una persona è deceduta a seguito di un incendio doloso in un edificio residenziale. Un’altra persona risulta scomparsa, ma “non costituisce un pericolo”, hanno riferito le autorità, aggiungendo che all’interno dell’edificio colpito sono stati rinvenuti ordigni esplosivi. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze speciali per disinnescare le bombe.

“Abbiamo operato in un edificio residenziale in fiamme, dove sono stati uditi forti botti. Secondo le attuali conoscenze, l’incendio è stato appiccato deliberatamente nell’ambito di una lite familiare. Una persona trovata ferita è successivamente deceduta. Un’altra persona è scomparsa, ma non rappresenta un pericolo. All’interno sono stati rinvenuti ordigni esplosivi. Le forze speciali sono state chiamate per disinnescare le bombe. Sul posto siamo presenti con numerosi operatori di emergenza”, hanno comunicato le forze dell’ordine di Monaco. Secondo quanto riportato da Bild, un uomo avrebbe riempito di esplosivi la casa dei suoi genitori, le avrebbe dato fuoco e poi si sarebbe tolto la vita.

Oktoberfest chiuso per allarme bomba a Monaco

La polizia sta indagando su un possibile collegamento tra l’incendio doloso con presenza di esplosivi in un’abitazione e l’Oktoberfest. Il festival rimarrà chiuso per il momento, hanno comunicato le autorità. “Stiamo attualmente indagando su tutte le possibili cause. Si stanno esaminando possibili collegamenti con altre località di Monaco, tra cui il Theresienwiese”, hanno riferito le forze dell’ordine. Come riportato dall’emittente Br, citando il sindaco della città bavarese Dieter Reiter, il festival rimarrà chiuso almeno fino alle 17:00. Secondo le informazioni, c’era una lettera del sospetto autore dell’incendio doloso che deve essere presa sul serio. Nell’abitazione sono stati ritrovati ordigni esplosivi. “Non si possono correre rischi”, hanno riferito le autorità