Ucraina, Mosca: "Tomahawk? Nessuna arma magica cambierà situazione fronte"

“Anche se così fosse (se gli Stati Uniti fornissero all’Ucraina missili Tomahawk – ndr), non esiste alcuna panacea che possa cambiare la situazione sul fronte per il regime di Kiev. Non esistono armi magiche, che si tratti di Tomahawk o di altri missili, che possano cambiare le dinamiche”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda su come la Russia valuta le dichiarazioni relative alla possibile fornitura di missili Tomahawk da parte degli Stati Uniti a Kiev.