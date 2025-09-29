Moldavia, vince il partito filo-Ue di Maia Sandu con il 50% dei voti

Pas, il partito filo europeo fondato dalla presidente Maia Sandu attualmente al governo, ha vinto elezioni parlamentari in Moldavia con oltre il 50% dei voti. È quanto emerge dai risultati pubblicati sul sito della commissione elettorale centrale del Paese. Quando è stato completato lo scrutinio di oltre il 99% delle schede, il Pas è al 50,05%, seguito dal filorusso Blocco patriottico (24,25%), poi il blocco filo europeo Alternativa (9,22%), il Nostro partito (6,35%) e Democrazia in patria (5,72%).

In precedenza, i leader del Blocco Patriottico, considerato filorusso, avevano rivendicato la vittoria delle opposizioni. L’ex presidente Igor Dodon, in particolare, aveva affermato: “Il Partito d’Azione e Solidarietà ha perso queste elezioni e attualmente non ha la maggioranza parlamentare, mentre l’opposizione ha vinto”.

Il voto tra disordini e allarmi bomba in patria e all’estero

La Commissione elettorale centrale (CEC) della Moldavia ieri aveva comunicato che, in relazione al voto per le elezioni parlamentari, la polizia è intervenuta per la folla sui ponti sul Dnestr “per prevenire ogni possibile rischio”. Secondo le informazioni presentate dall’Ispettorato generale di polizia, sono stati registrati 141 casi di presunte violazioni della legge, di cui 8 casi di agitazione elettorale; 5 casi relativi al trasporto degli elettori; 8 casi di ragionevole sospetto di corruzione degli elettori; 58 casi di foto della scheda elettorale; 6 casi di danneggiamento della scheda elettorale. In diversi seggi elettorali all’estero sono stati segnalati allarmi bomba: Bruxelles, Roma e Genova, Bucarest, Ashville (Usa) e Alicante (Spagna). Le istituzioni responsabili sono intervenute tempestivamente e gli elettori e i membri degli organi elettorali sono stati evacuati secondo i protocolli stabiliti. Le operazioni di voto sono state sospese per brevi periodi al fine di effettuare i controlli necessari e garantire la piena sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

La difficile posizione della Moldavia

Circondata dall’Ucraina e dalla Romania, membro dell’Unione europea, la Moldavia ha trascorso gli ultimi anni guardando in direzione dell’Ue. Il voto per rinnovare il Parlamento di 101 seggi determinerà se questo percorso continuerà o se il Paese di circa 2,5 milioni di abitanti tornerà nell’orbita di Mosca. La corsa vede contrapposti il Partito dell’azione e della solidarietà (PAS), filo-occidentale e al potere, che detiene una forte maggioranza parlamentare dal 2021, e diversi partiti filo-russi. Il principale è il Blocco elettorale patriottico (BEP), formato da un gruppo di partiti che vuole “l’amicizia con la Russia”, la “neutralità permanente”.