Elezioni Moldavia, al voto ex presidente pro Russia Igor Dodon

Urne aperte in Moldavia dove i cittadini si stanno recando alle urne per esprimere il proprio voto visto come una scelta tra l’integrazione con l’Unione Europea o un ritorno al potere di Mosca. Il voto decisivo eleggerà un nuovo parlamento da 101 seggi, dopodiché verrà nominato un primo ministro e formato un nuovo governo. Il Partito d’Azione e Solidarietà, filo-occidentale, detiene una solida maggioranza parlamentare dal 2021. Si scontra con diversi avversari filorussi, ma nessun valido partner filoeuropeo. Nelle immagini l’ex presidente filorusso Igor Dodon al voto.