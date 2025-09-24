Danimarca, droni su aeroporto di Aalborg: scalo chiuso e indagini in corso

Avvistati droni sull’aeroporto di Aalborg e su altri scali danesi: chiusura dello spazio aereo, indagini della polizia e ipotesi su operatori amatoriali.

L’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso dopo che sono stati avvistati dei droni nello spazio aereo sopra lo scalo. Lo riporta Flightradar 24.

L’Air Transport Wing, la divisione di aerei da trasporto dell’aeronautica militare con sede presso la stazione aerea di Aalborg, ha confermato la presenza di droni nella zona, precisando in un post su Facebook: «Al momento ci stiamo concentrando sulla gestione sicura del traffico aereo e stiamo collaborando con la polizia per gestire la situazione. Non abbiamo ulteriori informazioni».

Polizia danese: “Droni visibili sopra area militare”

Il capo della polizia nazionale danese, Thorkild Fogde, ha dichiarato che «i droni sono molto visibili e volano con le luci accese». Fogde ha sottolineato che la presenza di oggetti non identificabili sopra installazioni militari è un fatto grave e ha confermato di essere in contatto con le autorità militari per valutare i rischi per la sicurezza delle aree coinvolte.

Avvistamenti anche negli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup

Secondo la polizia dello Jutland meridionale e del Sud, i droni non sono stati segnalati soltanto ad Aalborg. In un post su X, le autorità hanno comunicato che ci sono stati avvistamenti anche nei pressi degli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup: «Siamo presenti e stiamo cercando di verificare le osservazioni e documentare gli incidenti».

Le indagini: non esclusi operatori amatoriali

La polizia dello Jutland settentrionale ha spiegato che, al momento, non si possono escludere operatori amatoriali dietro l’attività dei droni. In conferenza stampa, l’ispettore capo Jesper Bøjgaard ha dichiarato che non è chiaro chi sia dietro il sorvolo dell’aeroporto di Aalborg: «Stiamo collaborando con tutte le autorità competenti e siamo presenti in gran numero. Vorremmo arrestare l’operatore o gli operatori».

Bøjgaard ha aggiunto che tutte le autorità, compresa l’intelligence danese (PET), sono state coinvolte. Il capo della polizia nazionale Fogde ha avvertito i cittadini contro l’uso improprio dei droni, ricordando che la violazione delle normative potrebbe comportare anni di carcere.

Aeroporto di Aalborg: tempi di riapertura ancora incerti

Al momento non è stato comunicato per quanto tempo lo spazio aereo di Aalborg rimarrà chiuso. Le autorità stanno continuando le verifiche e le operazioni di sicurezza in coordinamento con l’aeronautica militare e le altre forze dell’ordine danesi.