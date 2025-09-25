Gaza, Netanyahu: “All’Onu dirò la nostra verità sullo Stato di Israele”

Il premier israeliano in partenza per New York dove terrà un discorso all’Assemblea Generale. Il leader di Tel Aviv ha dichiarato che denuncerà il riconoscimento dello Stato palestinese e incontrerà Trump a Washington

Prima di imbarcarsi sull’aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ai giornalisti che intende raccontare la posizione di Israele all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, Netanyahu ha affermato: “All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati dell’IDF e la verità sul nostro Paese”.

Contro il riconoscimento dello Stato palestinese

Il premier israeliano ha annunciato che denuncerà i leader mondiali che, nel corso della settimana, hanno riconosciuto lo Stato palestinese: “Denuncerò quei leader che, invece di condannare gli assassini, gli stupratori e i piromani, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra di Israele. Questo non accadrà”.

Incontro con Trump e obiettivi di sicurezza

Netanyahu ha anche ricordato che a Washington incontrerà per la quarta volta il presidente Trump, con cui discuterà delle grandi opportunità derivanti dalle vittorie militari di Israele.

Il premier ha sottolineato l’importanza di portare a termine gli obiettivi della guerra, tra cui: riportare a casa tutti gli ostaggi, sconfiggere Hamas, espandere il cerchio di pace aperto dopo la storica vittoria nell’operazione ‘Rising Lion’ e altre vittorie ottenute.

L’incontro con Trump alla Casa Bianca è previsto per lunedì, rafforzando la collaborazione tra Israele e Stati Uniti in un contesto di tensioni mediorientali.