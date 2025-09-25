Gaza, 15 morti in raid Idf. Attivisti Flotilla: “Israele potrebbe attaccare nelle prossime 48 ore” – La diretta

A Gaza proseguono le operazioni militari di Israele mentre è atteso per oggi, 25 settembre, l’intervento in video-messaggio di Abu Mazen all’Assemblea generale dell’Onu. In Italia prosegue il dibattito politico sulla missione della Global Sumud Flotilla dopo gli attacchi denunciati dagli attivisti. Crosetto riferisce in Parlamento: “Nessuno può garantire sicurezza fuori da acque internazionali”.
È salito ad almeno 30 palestinesi uccisi il bilancio degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaa dall’alba. Lo riporta Al-Jazeera citando fonti ospedaliere, precisando che gli ultimi attacchi hanno colpito il campo profughi di Bureij e nel quartiere di Tal al-Hawa a Gaza City.
La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, “comunica alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del Patriarcato latino di Gerusalemme”. Ne danno notizia gli attivisti in una nota, sottolineando che “la missione rimane fedele al suo obiettivo originario di rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica”. “Qualsiasi attacco o ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale e un atto di sfida all’ordinanza provvisoria della Corte internazionale di giustizia che impone a Israele di facilitare gli aiuti umanitari verso Gaza”, avverte la delegazione italiana del Global Movement to Gaza.
Un’auto è esplosa e ha preso fuoco su un’importante arteria stradale nel sud di Tel Aviv, ferendo un uomo di 46 anni. I paramedici lo hanno trovato pienamente cosciente con lievi ferite. Lo riporta Times of Israel. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto per intervenire dopo l’esplosione, avvenuta in La Guardia Street, nel quartiere Yad Eliyahu della città. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Ichilov di Tel Aviv per ulteriori cure, ha dichiarato il servizio di soccorso Magen David Adom.
Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno convocato una conferenza stampa mondiale di emergenza per “allertare la comunità internazionale su informazioni di intelligence attendibili che indicano che Israele probabilmente intensificherà gli attacchi violenti contro la missione nelle prossime 48 ore, potenzialmente utilizzando armi che potrebbero affondare le navi, ferire o uccidere i partecipanti”. I portavoce informeranno i giornalisti di queste minacce, presenteranno gli ultimi aggiornamenti sulla situazione della flotta in mare e lanceranno appelli urgenti ai governi e alle agenzie internazionali affinché intervengano e garantiscano il passaggio sicuro della flotta mentre lavora per rompere il blocco illegale di Israele su Gaza, afferma la Flotilla in una nota. La conferenza stampa è in programma alle 15, ora italiana.
I principali sindacati spagnoli, Ccoo e Ugt, convocheranno mobilitazioni in tutti i luoghi di lavoro il 15 ottobre “per chiedere la fine del massacro, del genocidio che si sta compiendo a Gaza”. Lo ha annunciato il segretario generale di Ccoo, Unai Sordo, parlando da Albacete, secondo quanto riportano i media iberici, spiegando che “la giornata di lotta si concretizzerà in uno sciopero parziale”. L’intenzione, ha spiegato “è quella di mettere sul tavolo il rifiuto del mondo del lavoro di quello che è un massacro, di quello che è un evento storico che passerà alla storia tra le grandi infamie che sono state commesse”.
“Non c’è qualcuno di noi che ha una sensibilità superiore agli altri quando guarda la morte di un bambino palestinese. Non c’è nessuno di noi che abbia la coscienza chiusa o non pianga quando vede scene come quelle che vediamo in televisione. Non c’è nessuno che non si senta provocato allo stesso modo di fronte a questo. Noi abbiamo purtroppo una limitazione della nostra possibilità di reazione come avreste voi se foste al governo. Nonostante quella limitazione abbiamo fatto tutto quello che era possibile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente al Senato sugli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla, parlando del conflitto israelo-palestinese.
“Vorrei che ognuno di noi se ne facesse una medaglia dell’Italia”, “gli aiuti che abbiamo portato. Le centinaia di bambini portati in Italia, o di famiglie a curare, le tonnellate di aiuti, i mezzi usati, siamo la prima nazione occidentale. Non riconosciamolo al governo Meloni, non è un merito del governo Meloni, ma riconosciamolo come Italia che qualcosa l’abbiamo fatto. E continuiamo a farlo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente al Senato sugli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla.
“Parole come ‘siete corresponsabili del genocidio’ non aiutano il Governo italiano a fare il proprio compito. Perché il presidente del Consiglio, come me e come il ministro degli Esteri Tajani non sente alcuna corresponsabilità fatta e posta in essere dal Governo Netanyahu nei confronti di Gaza e della popolazione palestinese”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente al Senato sugli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla.
“La premier Meloni ha detto che è disponibile a riconoscere lo Stato di Palestina ma non è disponibile a fare un favore ad Hamas. Tutto il mondo sta riconoscendo lo Stato della Palestina e addirittura il Papa ha sollevato questo tema dicendo che riconoscere lo Stato della Palestina in questo momento aiuta la pace. Presidente Meloni, anche il Papa è amico di Hamas?”.Così Francesco Silvestri, M5S, parlando in aula dopo l’informativa del ministro Guido Crosetto.
“Il diritto di navigazione e il diritto a protestare in modo pacifico sono cardini dell’ordinamento internazionale e devono essere garantiti. Quella della Flottilla è un’azione forte, significativa, con un grande impatto simbolico che raccoglie la solidarietà di tantissime persone. È un’operazione che deve potersi svolgere in modo pacifico e penso che Guido Crosetto abbia fatto bene a prendere le decisioni che ha preso. Altra cosa sono i toni usati da Giorgia Meloni: non aiutano. A tutti è richiesta responsabilità, a partire dalla premier. Forse il governo potrebbe anche fare di più: avanzare una proposta a livello europeo”. Lo afferma la parlamentare del Pd Lia Quartapelle in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.
“Il clima è preoccupante. E voglio usare questo momento per trasmettere a tutti quelli che sono a bordo delle navi che il clima è preoccupante e noi non siamo in grado, una volta usciti dalle acque internazionali, ed entrati in quelle di un altro Stato, di garantire sicurezza. Né noi, né nessun altro Paese al mondo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera, sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e sull’evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo.
A nave ‘Fasan’ “se ne aggiungerà un’altra, nave ‘Alpino’ che dispone di altre capacità casomai servissero”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera, sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e sull’evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. “Non è nostra intenzione muovere le nostre navi per muovere guerra a un Paese amico. Siamo lì a tutelare i cittadini italiani come quando ci sono situazioni di pericolo nel mar libico. E’ lo stesso meccanismo di tutela che parte sempre”, ha aggiunto Crosetto.
Due palestinesi sono stati uccisi all’alba di oggi dopo che le forze israeliane hanno fatto irruzione nella città di Tammun, nel nord della Cisgiordania, e hanno assediato una casa nella periferia orientale. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti locali e testimoni, secondo cui il raid è iniziato poco dopo mezzanotte, quando unità speciali si sono infiltrate nella città, circondando un edificio residenziale e provocando scontri nella zona. Il ministero della Salute palestinese ha identificato le due vittime come Mohammad Qasem Suleiman, 29 anni, e Alaa Jawdat Bani Odeh, 20 anni. Wafa aggiunge che le forze israeliane si sono ritirate da Tammun dopo quasi 3 ore, portando con sé i corpi dei due giovani uccisi.
“La nave Seasalvia, diretta a Taranto per rifornirsi di 30mila tonnellate di greggio destinato all’aviazione militare israeliana, non entrerà in porto. È questo il risultato del presidio organizzato ieri dall’USB e dai Cobas davanti al porto mercantile di Taranto, oltre che da tante altre realtà sociali che si sono autoconvocate nella stessa piazza con l’ obiettivo comune di fermare la nave e, con essa, la logistica di guerra che alimenta il massacro del popolo palestinese”. Lo rende noto l’Usb Taranto con una nota.”È stato il comandante della Capitaneria di porto di Taranto – si legge ancora – a riferire ai manifestanti l’annullamento delle autorizzazioni per l’attracco della nave comunicato dall’ENI, responsabile dell’area di ormeggio e delle operazioni di carico del greggio.Resta ancora incerta la nuova destinazione della nave e il rischio che possa portare a termine altrove la propria missione. Da questo punto di vista, sarà fondamentale tenere alta l’ attenzione a Taranto come in tutti gli altri porti e, in generale, negli snodi logistici del Paese. È quanto avviene già da tempo sotto l’ esempio dei portuali di Genova, Livorno, Ravenna che hanno indicato la strada per bloccare gli ingranaggi della complicità e da cui è partito il segnale per lo sciopero generale del 22 settembre scorso che ha visto centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici incrociare le braccia e manifestare insieme ad un intero popolo per fermare il genocidio, difendere la Flotilla e la sua missione di umanità e denunciare il sistema economico e politico che alimenta l’orrore.Blocchiamo tutto è l’ impegno che abbiamo preso. Anche Taranto ieri ha fatto la sua parte”.
È atteso per oggi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York l’intervento del presidente palestinese Mahmoud Abbas, che avverrà tramite un video-messaggio dopo che l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha negato i visti ai delegati palestinesi, di fatto non permettendo loro di partecipare presenzialmente alla riunione. Lo scorso 29 agosto il dipartimento di Stato Usa aveva annunciato che avrebbe negato e revocato i visti ai membri dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) e dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) adducendo motivi di sicurezza nazionale, affermando che non avevano rispettato impegni presi in passato e che avevano “compromesso le prospettive di pace”. L’intervento tramite video-messaggio è stato reso possibile dal tatto che l’Assemblea generale dell’Onu venerdì scorso, il 19 settembre, ha approvato una risoluzione che lo permette.
È di 15 palestinesi uccisi il bilancio dei raid aerei israeliani che hanno colpito dall’alba la Striscia di Gaza. Lo riferisce Al-Jazeera, citando fonti ospedaliere.
Un soldato dell’Idf è stato ucciso ieri in un attacco di cecchini di Hamas nella città di Gaza, secondo quanto annunciato dall’esercito israeliano. Lo riporta il Times of Israel. Il soldato ucciso è il sergente maggiore Chalachew Shimon Demalash, 21 anni, del 932° battaglione della brigata Nahal, originario di Beersheba. Secondo una prima indagine dell’Idf, il soldato era di guardia in un accampamento dell’esercito quando è stato colpito dal fuoco di un cecchino. La sua morte porta a due il numero delle vittime dell’Idf nella nuova offensiva a Gaza City.
Prima di imbarcarsi sull’aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai giornalisti che intende denunciare i leader mondiali che questa settimana hanno riconosciuto lo Stato palestinese durante il suo discorso di venerdì all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo riporta il Times of Israel. “All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati dell’IDF e la verità sul nostro Paese”, ha dichiarato Netanyahu sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion. ”Denuncerò quei leader che, invece di condannare gli assassini, gli stupratori e i piromani, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra di Israele. Questo non accadrà”, ha affermato il premier israeliano. “A Washington incontrerò per la quarta volta il presidente Trump e discuterò con lui delle grandi opportunità che le nostre vittorie hanno portato, nonché della necessità di portare a termine gli obiettivi della guerra: riportare a casa tutti i nostri ostaggi, sconfiggere Hamas ed espandere il cerchio di pace che si è aperto dopo la storica vittoria nell’operazione ‘Rising Lion’ (contro l’Iran) e altre vittorie che abbiamo ottenuto”, ha continuato Netanyahu, che lunedì incontrerà Trump alla Casa Bianca.