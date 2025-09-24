Germania denuncia provocazione Russia nel Baltico: jet ha sorvolato fregata tedesca

La Germania denuncia una nuova provocazione da parte della Russia: un aereo militare di Mosca ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. A riferirlo è stato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, che ha paragonato l’episodio con le recenti incursioni di droni e caccia nello spazio aereo di Polonia ed Estonia. Nel linguaggio militare, i sorvoli ravvicinati sono considerati atti inutilmente provocatori.

“Putin cerca di sfruttare presunte debolezze della Nato”

“Con crescente frequenza e intensità la Russia mette alla prova i confini, anche nei confronti degli Stati membri della Nato”, ha dichiarato Pistorius al Bundestag, sollecitando l’approvazione del bilancio della Difesa rafforzato. “Putin vuole provocare noi e i Paesi dell’Alleanza, e cerca di individuare e sfruttare presunte debolezze della Nato. Ma si sbaglia”, ha aggiunto il ministro. “L’Alleanza ha reagito in modo chiaro e deciso alle provocazioni russe, mantenendo al tempo stesso la necessaria prudenza, oggi più importante che mai”. Il Bundestag ha discusso in prima lettura il bilancio della Difesa, che prevede spese regolari per 82,69 miliardi di euro e ulteriori 25,51 miliardi finanziati attraverso il fondo speciale Bundeswehr. Per il 2025 sono previsti 62,43 miliardi dal bilancio ordinario e 24,06 miliardi dal fondo speciale.