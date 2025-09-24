Flotilla, opposizioni: "Quello di Crosetto è il primo gesto concreto"

Opposizioni ad una sola voce nel condannare l’attacco alla Flotilla a largo di Creta. Una condanna che si lega all’apprezzamento della decisione del ministro della Difesa, Giudo Crosetto, di affiancare alle imbarcazioni dirette a Gaza una fregata della Marina. “E’ un fatto importante, il primo gesto concreto ed è giusto rilevarlo ma non è ancora sufficiente. Serve un’esplicita missione di protezione. Non è accettabile che Israele, impunito, continui a comportarsi come uno Stato terrorista e pirata a livello internazionale”, dice Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, a margine della conferenza indetta dai movimenti a Montecitorio, Roma. “È necessaria una reazione forte – rincara Angelo Bonelli dei Verdi – se ci saranno dei droni che attenteranno all’incolumità delle imbarcazioni, noi chiediamo questi droni vengano abbattuti. Ma il punto è un altro: la revoca dell’accordo di cooperazione militare, sanzioni come quelle fatte alla Russia”. “Quello che è accaduto stanotte cambia tutto”, aggiunge Stefano Patuanelli del Movimento Cinque Stelle – per questo ringrazio il ministro Crosetto per essersi attivato immediatamente”.