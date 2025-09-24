Global Sumud Flotilla, le esplosioni sulle barche

La Global Sumud Flotilla ha denunciato “esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni” ad alcune navi della missione umanitaria diretta a Gaza, in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia, come si vede nelle immagini riprese dagli attivisti. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato “esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni”. In un post sui social gli organizzatori hanno riferito di “almeno 13 esplosioni” che “sono state udite su e intorno a diverse imbarcazioni della flottiglia, con diffuse interruzioni delle comunicazioni”. “Nelle ultime 24 ore, più di 15 droni a bassa quota si sono sospesi sopra l’imbarcazione Alma, apparendo circa ogni 10 minuti”, si legge nel post, “i partecipanti alla flottiglia hanno segnalato oggetti lanciati su almeno 10 imbarcazioni da droni o aerei, causando danni. Non sono state segnalate vittime. L’entità del danno sarà valutata appieno alla luce del giorno”.